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Респиратор (полумаска) 3М 8122

ID#490
Респиратор (полумаска) 3М 8122

Класс защиты: FFP2.

Степень защиты: до 12 ПДК.

Наличие клапана выдоха: с клапаном.

Количество штук в упаковке: 20/240 шт.

ГОСТ Р 12.4.191-99.

Сфера использования: чугуно- и сталелитейное производство, судостроение, производство огнеупорного кирпича и огнеупорных материалов, базовая обработка металлов, строительство, фармацевтика, производство порошкообразных химикатов, упаковка продуктов питания и порошкообразных добавок, сельское хозяйство

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ:

Защита:то пыли металлосодержащих руд, металлов (включая сталь, марганец, свинец), минералов, угля, дерева, сухих смол, пластиков, полимеров, стекловолокна, плесневых грибков, хлопка, муки, сухих удобрений и туманов
Материал: полипропилен,ФП
Клапан выдоха: да
Форма: чашеобразный
Класс защиты: FFP2 (12 ПДК)

ГОСТ:

12.4.191-99

Производитель: 3М

Бренд 3М - Многопрофильная международная корпорация, производитель тысячи уникальных продуктов, лидер во многих сферах производства.
Защита от аэрозолей и пыли
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