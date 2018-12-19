Респиратор (полумаска) 3М 8122

Респиратор (полумаска) 3М 8122ID#490
Категории:Респираторы 3М 2 класса защиты (до 12 ПДК)
Класс защиты: FFP2.
Степень защиты: до 12 ПДК.
Наличие клапана выдоха: с клапаном.
Количество штук в упаковке: 20/240 шт.
ГОСТ Р 12.4.191-99.
Сфера использования: чугуно- и сталелитейное производство, судостроение, производство огнеупорного кирпича и огнеупорных материалов, базовая обработка металлов, строительство, фармацевтика, производство порошкообразных химикатов, упаковка продуктов питания и порошкообразных добавок, сельское хозяйство
ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ:
Защита:то пыли металлосодержащих руд, металлов (включая сталь, марганец, свинец), минералов, угля, дерева, сухих смол, пластиков, полимеров, стекловолокна, плесневых грибков, хлопка, муки, сухих удобрений и туманов
Материал: полипропилен,ФП
Клапан выдоха: да
Форма: чашеобразный
Класс защиты: FFP2 (12 ПДК)
ГОСТ:
12.4.191-99
Производитель: 3М
|Бренд
|3М - Многопрофильная международная корпорация, производитель тысячи уникальных продуктов, лидер во многих сферах производства.
|Защита от
|аэрозолей и пыли