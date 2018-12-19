Респиартор (полумаска) 3М 8132

Респиратор СуперОдин 3208 (SuperOne) FFP3 формованный ультралегкий с клапаном

СуперОдин 3208 (SuperOne) FFP3 с клапаном выдоха, преформованная ультралегкая фильтрующая полумаска анатомической формы, для защиты от твердых и жидких аэрозолей, пыли, туманов. Индивидуальная упаковка: отсутствует