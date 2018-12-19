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Респиартор (полумаска) 3М 8132

ID#492
Респиартор (полумаска) 3М 8132

Класс защиты: FFP3.

Степень защиты: до 50 ПДК.

Наличие клапана выдоха: с клапаном.

Количество штук в упаковке: 20/240 шт.

ГОСТ Р 12.4.191-99.

Сфера использования: металлургия, литейное производство, механическая переработка руды, горнодобывающая промышленность, нефтехимия машиностроение, целлюлозно-бумажная промышленность, производство красителей, фармацевтика и др.

Производитель: 3М

Бренд 3М - Многопрофильная международная корпорация, производитель тысячи уникальных продуктов, лидер во многих сферах производства.
Защита от аэрозолей и пыли
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