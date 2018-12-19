Респиартор (полумаска) 3М 8132

Респиартор (полумаска) 3М 8132ID#492
Категории:Респираторы 3М 3 класса защиты (до 50 ПДК)
Класс защиты: FFP3.
Степень защиты: до 50 ПДК.
Наличие клапана выдоха: с клапаном.
Количество штук в упаковке: 20/240 шт.
ГОСТ Р 12.4.191-99.
Сфера использования: металлургия, литейное производство, механическая переработка руды, горнодобывающая промышленность, нефтехимия машиностроение, целлюлозно-бумажная промышленность, производство красителей, фармацевтика и др.
Производитель: 3М
|Бренд
|3М - Многопрофильная международная корпорация, производитель тысячи уникальных продуктов, лидер во многих сферах производства.
|Защита от
|аэрозолей и пыли