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Респиратор (полумаска) 3М VFlex 9152R

ID#498
Респиратор (полумаска) 3М VFlex 9152R

Респиратор эконом класса.

Класс защиты: FFP2.

Степень защиты: до 12 ПДК.

Размер: стандартный.

Наличие клапана выдоха: без клапана.

Количество штук в упаковке: 20/480 шт.

ГОСТ Р 12.4.191-99.

Сфера использования: металлургия, литейное производство, механическая переработка руды, горнодобывающая промышленность, машиностроение, целлюлозно-бумажная промышленность, производство красителей, фармацевтика, гончарное дело, и др.

Производитель: 3М

Бренд 3М - Многопрофильная международная корпорация, производитель тысячи уникальных продуктов, лидер во многих сферах производства.
Защита от аэрозолей и пыли
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