Респиратор (полумаска) 3М VFlex 9152R

Респиратор (полумаска) 3М VFlex 9152RID#498
Категории:Респираторы 3М 2 класса защиты (до 12 ПДК)
Респиратор эконом класса.
Класс защиты: FFP2.
Степень защиты: до 12 ПДК.
Размер: стандартный.
Наличие клапана выдоха: без клапана.
Количество штук в упаковке: 20/480 шт.
ГОСТ Р 12.4.191-99.
Сфера использования: металлургия, литейное производство, механическая переработка руды, горнодобывающая промышленность, машиностроение, целлюлозно-бумажная промышленность, производство красителей, фармацевтика, гончарное дело, и др.
Производитель: 3М
|Бренд
|3М - Многопрофильная международная корпорация, производитель тысячи уникальных продуктов, лидер во многих сферах производства.
|Защита от
|аэрозолей и пыли