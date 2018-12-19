Респиратор (полумаска) 3М VFlex 9152R

Держатели фильтров сменных для масок и полумасок 3М

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 УПАКОВКУ (2 ШТ.). Маски и полумаски 3М™ в комплектации с фильтрами обеспечивают высокую степень защиты от газов, паров и воздействия разного вида аэрозолей. К маске или полумаске крепятся эффективные противогазовые, противоаэрозольные или комбинированные фильтры производства компании 3М